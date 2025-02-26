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Киносети США хотят вернуть 90-дневные показы фильмов в кино без выхода в онлайне

Киносети США хотят вернуть 90-дневные показы фильмов в кино без выхода в онлайне
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В 2020 году киноиндустрия перешла на новый формат показов фильмов. Если раньше ленты показывали в кинотеатрах на протяжении двух-трёх месяцев, после чего они выходили в онлайне, то с пандемией COVID-19 ситуация изменилась. Сейчас картины добираются до цифровых сервисов спустя месяц или даже несколько недель после выхода в кино.

Против новой системы уже выступил Адам Арон, глава крупнейшей сети кинотеатров в США — AMC. Топ-менеджер заявил, что он уже обсудил со студиями Голливуда возвращение к прежней формуле, когда ленты были эксклюзивами кинотеатров на протяжении целого сезона.

Прежнее окно в 90-74 дня стало 45-дневным окном в COVID-19. А затем некоторые фильмы начали выходить в цифре ещё быстрее — вплоть до 17 дней. Мы хотели бы убедить все основные студии в том, что они должны оставлять фильмы в кинотеатрах на более долгий срок. Уже сейчас идут массовые обсуждения вопроса.

Из крупных голливудских режиссёров в прежнем формате сейчас работает только Кристофер Нолан. Его «Оппенгеймер» был эксклюзивом кинотеатров на протяжении трёх с половиной месяцев, за это время лента собрала в прокате $ 950 млн.

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