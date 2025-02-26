Спецэпизод «Карателя» с Джоном Бернталом выйдет в 2026 году

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, спецэпизод «Карателя» с Джоном Бернталом выйдет в 2026 году. Отмечается, что его премьера совпадёт с релизом второго сезона «Сорвиголовы: Рождённый заново».

Часовая серия про героя будет выполнена в духе «Ночного оборотня» и праздничного спецвыпуска про Стражей Галактики. Другие детали пока не раскрываются.

Сейчас Бернтал работает над сценарием вместе с режиссёром Рейнальдо Маркусом Грином, который ранее снял «Короля Ричарда» с Уиллом Смитом и мини-сериал «Мы владеем этим городом». Отмечается, что полноценного сериала персонаж не получит.

Напомним, Каратель вернётся в киновселенную уже в первом сезоне «Сорвиголовы: Рождённый заново» — премьера сериала состоится 4 марта.