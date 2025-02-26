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Вышел трейлер криминальной драмы «Откровения» от режиссёра «Поезда в Пусан»

Вышел трейлер криминальной драмы «Откровения» от режиссёра «Поезда в Пусан»
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Вышел трейлер криминальной драмы Revelations от автора «Поезда в Пусан» Ён Сан Хо. В ролике показали центральных героев истории, завязку сюжета и крайне мрачные кадры дождливого города.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Philippines. Права на видео принадлежат Netflix.

Лента расскажет о пасторе и детективе, каждый из которых руководствуется собственными убеждениями. Пастор верит, что его божественное призвание — наказать виновника в деле о пропавшем человеке, в то время как детектив, назначенная на это дело, продолжает преследоваться видениями своей мёртвой сестры.

Премьера ленты состоится 21 марта в стриминговом сервисе Netflix.

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