Стали известны даты выхода обзоров RTX 5070 и Radeon RX 9070

Журналисты издания VideoCardz раскрыли даты выхода обзоров видеокарт RTX 5070 и Radeon RX 9070. Эмбарго на публикацию отзывов о первом графическом ускорителе спадёт 4 марта, а о втором - 5-го.

Характеристики новых видеокарт NVIDIA и AMD

Фото: VideoCardz

Ранее NVIDIA отложила выход видеокарты RTX 5070. По мнению экспертов, компания пошла на такой шаг, чтобы подорвать старт продаж Radeon RX 9070 и 9070 XT от AMD. Напомним, конкурент «зелёные» выпустят свою видеокарту уже 5 марта, а их конкурент — 6-го.

В дальнейшем NVIDIA также выпустит и другие модели линейки RTX 5000: чипы RTX 5060, RTX 5060 Ti, RTX 5050 и RTX 5050 Ti.