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Документальный фильм о легендарном трейл-фестивале GRUT представили в Москве

Документальный фильм о легендарном трейл-фестивале GRUT представили в Москве
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В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «GRUT. Сквозь года», посвящённого десятилетию одного из главных трейлраннинговых стартов России — Golden Ring Ultra Trail 100 (GRUT). Проект рассказывает историю фестиваля, который превратил Суздаль в Мекку для поклонников бега по бездорожью.

Идея GRUT родилась в 2013 году благодаря ультрамарафонцу Михаилу Долгому, мечтавшему показать спортсменам красоту русской природы. За 10 лет скромный старт вырос в масштабный фестиваль с дистанциями до 200 км, собравший тысячи участников. Фильм через личные истории раскрывает, как GRUT объединил профессиональных атлетов, местных жителей и даже воспитанников суздальского детдома, ежегодно поддерживающих бегунов.

Среди героев ленты — звёзды трейлраннинга: Антонина Юшина, Алексей Толстенко, британка Jo Meek и другие чемпионы. Но главным персонажем стал сам Суздаль: его пейзажи, история и люди, вдохновляющие участников возвращаться снова.

Это кино не только о спорте, но и о страсти, которая объединила тысячи сердец.

Фото: Пресс-служба Running Heroes Russia

Режиссёры также подчеркивают социальную миссию GRUT: гонка помогает развивать туризм и поддерживает локальные сообщества. Зрители увидят, как волонтёры прокладывают километры трасс, а спортсмены преодолевают личные пределы.

Уже в ближайшие дни «GRUT. Сквозь года» станет доступен в онлайн-кинотеатрах.

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