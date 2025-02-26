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Авторы «Войны миров: Сибирь» показали большую кат-сцену из игры

Авторы «Войны миров: Сибирь» показали большую кат-сцену из игры
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Авторы «Войны миров: Сибирь» опубликовали большую кат-сцену из игры. В ней персонажи ведут беседу, которая прерывается нападением пришельца.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

«Война миров: Сибирь» будет сюжетно-ориентированной игрой от третьего лица без открытого мира. Разработчики отмечают, что в ней будет множество элементов из альтернативной реальности, однако в ней много общего с реальной обстановкой в конце XIX века.

Ко всему прочему, тайтл обзавёлся страницей в Steam. Точная дата релиза пока неизвестна, однако ждать выхода стоит не раньше конца 2026 года.

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