Дэниел Рэдклифф может сыграть главную роль в фильме о Глиноликом из DC — инсайдер

Как сообщает информатор Джефф Снайдер, Дэниел Рэдклифф рассматривается на главную роль в фильме о Глиноликом из DC. Если сделка будет заключена, то актёр сыграет Бэйзила Карло (настоящее имя Глиноликого).

Подробности сюжета ещё не раскрываются. Ранее Джеймс Ганн опроверг информацию, что картина о Глиноликом станет частью киновселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Сценаристом проекта о Глиноликом выступает Майк Флэнаган — режиссёр высоко оценённых шоу Netflix вроде «Призраков дома на холме», «Полуночной мессы», «Клуба полуночников» и других. Кресло продюсера занял Мэтт Ривз, режиссёр «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Другие детали пока не раскрываются.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 11 сентября 2026 года.