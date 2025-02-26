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Новый сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой стартует 12 апреля — постеры

Новый сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой стартует 12 апреля — постеры
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BBC объявила, что новый сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой стартует 12 апреля. Продолжение шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе BBC iPlayer. Также авторы опубликовали свежие постеры с главными героями.

К работе над грядущим 15-м сезоном присоединились четыре новых сценариста: Джуно Доусон, Инуа Элламс, Пите Мактае и Шарме Энджел-Уолфолл. На данный момент за развитие «Доктора Кто» отвечает Расселл Ти Дэвис — ранее он возродил сериал в 2005 году. Он также ответственен за выпуск 14-го сезона шоу, премьера которого состоялась в прошлом году.

Подробности сюжета, каст и другие детали продолжения ещё не раскрываются.

Постеры

Фото: BBC

Фото: BBC

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