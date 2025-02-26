Мирослав Mira Колпаков покинул Team Spirit по Dota 2

Двукратный чемпион The International по Dota 2 Мирослав Mira Колпаков официально ушёл из клуба Team Spirit. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивной организации.

Украинский про-игрок больше не является часть клуба, с которым дважды стал чемпионом престижного турнира The International по «Доте». Мира находился в запасе «спиритов» с сентября 2024 года, а его место в активном составе занял Александр rue Филин.

Пока официально неизвестно, где продолжит карьеру один из самых успешных киберспортсменов нашего региона. Однако, по слухам, новым коллективом Мирослава станет Aurora Gaming, к которой также присоединятся такие игроки, как Егор Nightfall Григоренко, Глеб kiyotaka Зырянов, Александр TORONTOTOKYO Хертек и Никита Pantomem Балаганин.