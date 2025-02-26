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Стали известны открывающие матчи ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2

Стали известны открывающие матчи ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2
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Турнирный оператор ESL анонсировал первые пары открывающего этапа топ-турнира ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2.

Первая стадия, где 16 коллективов сразятся за восемь свободных слотов во втором этапе, пройдёт в швейцарском формате. Все матчи «швейцарки» будут играться до двух побед.

Матчи первого раунда EPL S21 по CS2:

  • Eternal Fire (Турция) — Mindfreak (Австралия);
  • M80 (США) — FlyQuest (Австралия);
  • HEROIC (Европа) — SAW (Португалия);
  • paiN Gaming (Бразилия) — Housebets (Австралия);
  • 3DMAX (Франция) — TYLOO (Китай);
  • FURIA Esports (Бразилия) — Lynn Vision (Китай);
  • GamerLegion (Европа) — NRG (США);
  • MIBR (Бразилия) — Nemiga Gaming (Россия).

Топ-турнир EPL S21 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 1 по 16 марта в Стокгольме, Швеция. В рамках чемпионата 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 400 тыс.

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