Стали известны открывающие матчи ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнирный оператор ESL анонсировал первые пары открывающего этапа топ-турнира ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2.

Первая стадия, где 16 коллективов сразятся за восемь свободных слотов во втором этапе, пройдёт в швейцарском формате. Все матчи «швейцарки» будут играться до двух побед.

Матчи первого раунда EPL S21 по CS2:

Eternal Fire (Турция) — Mindfreak (Австралия);

M80 (США) — FlyQuest (Австралия);

HEROIC (Европа) — SAW (Португалия);

paiN Gaming (Бразилия) — Housebets (Австралия);

3DMAX (Франция) — TYLOO (Китай);

FURIA Esports (Бразилия) — Lynn Vision (Китай);

GamerLegion (Европа) — NRG (США);

MIBR (Бразилия) — Nemiga Gaming (Россия).

Топ-турнир EPL S21 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 1 по 16 марта в Стокгольме, Швеция. В рамках чемпионата 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 400 тыс.