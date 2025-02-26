Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 11
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер чёрной комедии «Ещё одна простая просьба» с Анной Кендрик — премьера 1 мая

Вышел тизер чёрной комедии «Ещё одна простая просьба» с Анной Кендрик — премьера 1 мая
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Amazon опубликовала тизер чёрной комедии «Ещё одна простая просьба» с Анной Кендрик и Блейк Лайвли в главных ролях. Лента выступит продолжением триллера «Простая просьба» 2018 года.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

В продолжении Эмили решает выйти замуж за итальянского бизнесмена, их свадьба проходит на Капри. Туда же прибывает и Стефани. Но свадьба в итоге сопровождается убийством.

Также в актёрский состав вошли Генри Голдинг («Безумно богатые азиаты»), Эндрю Рэннеллс («Парни в группе»), Башир Салахуддин («Девушка Миллера»), Мишель Морроне («365 дней») и другие. Режиссёром сиквела вновь выступил Пол Фиг («Хулиганы и ботаны»).

Премьера ленты «Ещё одна простая просьба» состоится 1 мая в стриминговом сервисе Prime Video.

Материалы по теме
Милош Бикович спасает Китай. Обзор блокбастера «Красный шёлк»
Милош Бикович спасает Китай. Обзор блокбастера «Красный шёлк»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android