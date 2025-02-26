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Стартовали съёмки криминального сериала «Айда!» с Никитой Кологривым — кадры с площадки

Пресс-служба Start и НТВ объявила о старте съёмок криминального сериала «Айда!» с Никитой Кологривым. Также авторы опубликовали кадры с площадки.

По сюжету подросток из привилегированной семьи переезжает из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Неожиданным наставником для него становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич — умный, образованный и амбициозный манипулятор, создавший систему втягивания подростков в организованную преступность.

В актёрский состав вошли Алексей Онежен («Подростки. Первая любовь»), Даниил Воробьёв («Комбинация»), Владимир Вдовиченков («Бригада»), Никита Кологривый («Слово пацана») и другие. Режиссёром выступил Олег Асадулин.

Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба Start/НТВ

Фото: Пресс-служба Start/НТВ

Фото: Пресс-служба Start/НТВ

Фото: Пресс-служба Start/НТВ

Фото: Пресс-служба Start/НТВ

Фото: Пресс-служба Start/НТВ