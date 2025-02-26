Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«У меня много планов на этот сезон»: Mira — об уходе из Team Spirit по «Доте»

Двукратный чемпион The International Мирослав Mira Колпаков высказался о своём уходе из Team Spirit. Пост, посвящённый этому, был опубликован в социальных сетях украинского про-игрока в Dota 2.

Мира подвёл итоги четырёх лет нахождения в Team Spirit:

Вот и закончился мой путь в Спирит. Это команда, в которой я приобрёл много друзей, опыта, получил тонны поддержки, а также выиграл множество турниров и увидел мир. Думаю, лучшей первой команды у меня быть не могло, и считаю, что это логичное завершение этого этапа.

Спасибо всем за это время! Может, в будущем ещё встретимся.

Пишу это на позитиве — у меня много планов на этот сезон, и скоро вы обо всём узнаете. На связи.

С сентября 2024 года киберспортсмен находился в запасе Team Spirit. По слухам, новой командой Мирослава станет Aurora Gaming.