В марте в PS Plus раздадут Dragon Age; The Veilguard, Sonic Colors и «Черепашек-ниндзя»

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в марте 2025 года.

В этот раз в сервис добавят три проекта: ролевую игру Dragon Age; The Veilguard от студии Bioware, аркаду Sonic Colors: Ultimate по «Сонику» и экшен TMNT: The Cowabunga Collection. Все три проекта можно будет забрать в период с 4 по 31 марта.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в марте 2025 года