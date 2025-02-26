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Бесплатные игры PS Plus Essential на март 2025 года: Dragon Age; The Veilguard, Sonic Colors Ultimate и TMNT: The Cowabunga

В марте в PS Plus раздадут Dragon Age; The Veilguard, Sonic Colors и «Черепашек-ниндзя»
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Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в марте 2025 года.

В этот раз в сервис добавят три проекта: ролевую игру Dragon Age; The Veilguard от студии Bioware, аркаду Sonic Colors: Ultimate по «Сонику» и экшен TMNT: The Cowabunga Collection. Все три проекта можно будет забрать в период с 4 по 31 марта.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в марте 2025 года

  • Dragon Age; The Veilguard — ролевая игра от студии Bioware, вышедшая осенью 2024 года.
  • Sonic Colors: Ultimate — аркада по вселенной «Соника» от команды Blind Squirrel.
  • TMNT: The Cowabunga Collection — коллекция из 13 культовых игр про Черепашек-ниндзя..
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