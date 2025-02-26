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Психологический триллер «Сёрфер» с Николасом Кейджем выйдет 2 мая — первый трейлер

Психологический триллер «Сёрфер» с Николасом Кейджем выйдет 2 мая — первый трейлер
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Опубликован дебютный трейлер психологической ленты «Сёрфер» с Николасом Кейджем. В ролике показали центральных героев истории и ряд напряжённых сцен.

Видео доступно на YouTube-канале RoadsideFlix. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Сюжет ленты будет посвящён мужчине и его противостоянию банде сёрферов. История начнётся с того, как герой Кейджа вернётся в свой город в Австралии, а затем его при сыне-подростке унизят сёрферы. Поначалу мужчина хочет как-то отомстить недоброжелателям, однако потом всё скатывается в настоящий сюр.

Также в актёрский состав вошли Джулиан Макмэхон («Части тела»), Николас Кассим («Решала»), Миранда Тапселл («Ловкий плут»), Александр Бертран («Вышибала») и другие. Кресло режиссёра занял Лоркан Финнеган.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 2 мая. Фильм доберётся и до кинотеатров России, однако дата выхода пока неизвестна.

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