Расписание последнего дня второй группы DreamLeague Season 25 по Dota 2
Сегодня, 27 февраля, завершится второй групповой этап топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
По итогам сегодняшних матчей определятся все участники плей-офф. Остальные коллективы покинут соревнование.
Расписание игр DL S25 по «Доте» на 27 февраля, четверг:
- 13:00. PARIVISION (Россия) — Chimera Esports (Восточная Европа);
- 16:30. Tundra Esports (Европа) — Team Falcons (Ближний Восток);
- 20:00. Team Liquid (Швеция) — Team Spirit (Россия);
- 23:30. HEROIC (Южная Америка) — BetBoom Team (Россия).
Чемпионат DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 20 440 EPT-очков, а также $ 1 млн призовых.
Материалы по теме
Комментарии