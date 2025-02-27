Расписание последнего дня второй группы DreamLeague Season 25 по Dota 2

Сегодня, 27 февраля, завершится второй групповой этап топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам сегодняшних матчей определятся все участники плей-офф. Остальные коллективы покинут соревнование.

Расписание игр DL S25 по «Доте» на 27 февраля, четверг:

13:00. PARIVISION (Россия) — Chimera Esports (Восточная Европа) ;

— ; 16:30. Tundra Esports (Европа) — Team Falcons (Ближний Восток);

20:00. Team Liquid (Швеция) — Team Spirit (Россия) ;

; 23:30. HEROIC (Южная Америка) — BetBoom Team (Россия).

Чемпионат DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают 20 440 EPT-очков, а также $ 1 млн призовых.