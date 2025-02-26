Умерла актриса Мишель Трахтенберг, звезда «Баффи», «Евротура» и «Сплетницы»

26 февраля стало известно о смерти актрисы Мишель Трахтенберг. Как сообщают СМИ, девушку обнаружили близкие в её квартире в Нью-Йорке. Мишель было 39 лет, причина смерти пока не установлена.

Мишель Трахтенберг начала сниматься в 3-летнем возрасте в рекламных роликах. Первой большой ролью актрисы стало воплощение Хэрриет М. Уэлш в фильме «Шпионка Хэрриэт» в 1996 году. После этого девушка также стала известна по роли Дон Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров».

В 2004 году девушка появилась в знаменитой комедии «Евротур», где она сыграла юную девушку по имени Дженни. В 2008-м с Мишель вышел сериал «Сплетница» где она воплотила Джорджину Спаркс, недавно покинувшую реабилитационный центр. Всего за свою карьеру Трахтенберг сыграла в более чем 50 проектах.