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В пятом сезоне «Пацанов» сыграют Джаред Падалеки и Миша Коллинз из «Сверхъестественного»

В пятом сезоне «Пацанов» сыграют Джаред Падалеки и Миша Коллинз из «Сверхъестественного»
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Создатели сериала «Пацаны» раскрыли главную тайну пятого сезона. В финале сериала наконец воссоединится знаменитое трио из сериала «Сверхъестественное». Создатель обоих шоу Эрик Крипке свёл вместе главных звёзд популярнейшего сериала вместе впервые со времён финала проекта.

Так, в пятом сезоне «Пацанов» к Дженсену Эклсу также присоединятся Джаред Падалеки (Сэм Винчестер) и Миша Коллинз (Кастиэль). Какие роли достались последним двум артистам, неизвестно, однако они уже снимаются в продолжении шоу в провинции Онтарио, Канада.

Пятый сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году и завершит историю шоу. После финала проекта фанатов вселенной также ждут спин-оффы: «Поколение «Ви» и сериал про Солдатика и Грозу в 1950-х.

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