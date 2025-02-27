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Турнир Marvel Rivals Invitational: EMEA — призовой фонд, все участники, даты проведения, формат

Анонсирован первый официальный турнир по Marvel Rivals для Европы — VP и OG в участниках
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Объявлен официальный турнир Marvel Rivals Invitational: EMEA по игре Marvel Rivals для европейских киберспортивных коллективов.

В рамках ивента восемь команд сразятся в double-elimination сетке. Матчи в верхней сетке пройдут в best-of-3 формате, а в нижней — в best-of-5. Гранд-финал будет представлять из себя противостояние до четырёх побед.

Полный список команд MRI: EMEA по Marvel Rivals:

  • DUSTY (Исландия);
  • ECSTATIC (Европа);
  • Fnatic (Европа);
  • Luminosity Gaming (Европа);
  • OG (Франция);
  • Team Peps (Франция);
  • Twisted Minds (Европа);
  • Virtus.pro (Европа).

Турнир MRI: EMEA по Marvel Rivals пройдёт в онлайн-формате в период с 28 февраля по 9 марта. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс.

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