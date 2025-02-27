Кристофер Нолан после «Довода» хотел снять фильм про Джеймса Бонда

По данным источников издания Variety, Кристофер Нолан после выхода «Довода» планировал снять ленту про Джеймса Бонда. Загвоздка в том, что он не мог этого сделать из-за решений Барбары Брокколи.

Брокколи якобы не собиралась давать ни одному режиссёру (даже такому именитому, как Нолану) право на финальный монтаж картины. В итоге Кристофер не стал начинать работу над проектом про Бонда, а занялся лентой про Роберта Оппенгеймера с Киллианом Мёрфи в главной роли.

Как вы помните, «Оппенгеймер» стал очень успешной лентой, собравшей в прокате больше $ 1 млрд, а также получив признание критиков и зрителей. Ещё благодаря ленте свои «Оскары» получили Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни-младший и сам Нолан.

Несколько дней назад стало известно, что фильмы и сериалы про Бонда отныне будет создавать Amazon. Владельцами прав на франшизу выступят три стороны: Amazon, а также продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи. Однако творческий контроль перейдёт самой компании.