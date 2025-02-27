Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кристофер Нолан после «Довода» хотел снять фильм про Джеймса Бонда

Кристофер Нолан после «Довода» хотел снять фильм про Джеймса Бонда
Аудио-версия:
Комментарии

По данным источников издания Variety, Кристофер Нолан после выхода «Довода» планировал снять ленту про Джеймса Бонда. Загвоздка в том, что он не мог этого сделать из-за решений Барбары Брокколи.

Брокколи якобы не собиралась давать ни одному режиссёру (даже такому именитому, как Нолану) право на финальный монтаж картины. В итоге Кристофер не стал начинать работу над проектом про Бонда, а занялся лентой про Роберта Оппенгеймера с Киллианом Мёрфи в главной роли.

Как вы помните, «Оппенгеймер» стал очень успешной лентой, собравшей в прокате больше $ 1 млрд, а также получив признание критиков и зрителей. Ещё благодаря ленте свои «Оскары» получили Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни-младший и сам Нолан.

Несколько дней назад стало известно, что фильмы и сериалы про Бонда отныне будет создавать Amazon. Владельцами прав на франшизу выступят три стороны: Amazon, а также продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи. Однако творческий контроль перейдёт самой компании.

Материалы по теме
Остросюжетная драма с Иваном Янковским: стоит ли смотреть «Аутсорс»?
Остросюжетная драма с Иваном Янковским: стоит ли смотреть «Аутсорс»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android