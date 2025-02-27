В России вышел хоррор «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга

Сегодня в российских кинотеатрах стартовали показы хоррора «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга. Фильм появился в стране через неделю после мировой премьеры.

Рассказ Кинга посвящён двум братьям-близнецам, нашедших на чердаке старую игрушку — обезьяну. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Главную роль в ленте исполнил Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также снялись Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд (трилогия «Властелин колец»). Кресло режиссёра занял Осгуд Перкинс, известный по «Собирателю душ».