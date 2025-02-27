Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России вышел хоррор «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга

В России вышел хоррор «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга
Комментарии

Сегодня в российских кинотеатрах стартовали показы хоррора «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга. Фильм появился в стране через неделю после мировой премьеры.

Рассказ Кинга посвящён двум братьям-близнецам, нашедших на чердаке старую игрушку — обезьяну. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Главную роль в ленте исполнил Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также снялись Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд (трилогия «Властелин колец»). Кресло режиссёра занял Осгуд Перкинс, известный по «Собирателю душ».

Материалы по теме
Остросюжетная драма с Иваном Янковским: стоит ли смотреть «Аутсорс»?
Остросюжетная драма с Иваном Янковским: стоит ли смотреть «Аутсорс»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android