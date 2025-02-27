Начались съёмки фильма Стивена Спилберга об НЛО

Стартовал съёмочный процесс нового фильма Стивена Спилберга про НЛО. Журналисты также поделились фото Уайатта Рассела и Эмили Блант со съёмок картины.

Новая картина разрабатывается на основе оригинальной идеи Спилберга, однако никаких других деталей пока нет. Режиссёр известен постановкой многих культовых лент, среди которых «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Сценаристом проекта выступит Дэвид Кепп.

Изначально картина должна была выйти 15 мая 2026-го, но теперь её можно будет увидеть с 12 июня 2026 года. Изначально проект назывался The Dish, а потом его переименовали в Disclosure.