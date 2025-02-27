Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Союзмультфильм» покажет в Китае мультсериал «Умка»

«Союзмультфильм» покажет в Китае мультсериал «Умка»
Аудио-версия:
Комментарии

Газета «Известия» сообщила о том, что киностудия «Союзмультфильм» и China Media Group договорились о сотрудничестве в анимации. В рамках этого мультсериал «Умка» выйдет на крупнейшем детском телеканале Китая CCTV-14, а китайский проект Ice Hockey Together покажут на канале «Мультиландия» уже в этом году.

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рада, что китайские зрители увидят именно «Умку».

«Умка» — аутентичный российский мультсериал, раскрывающий традиции и культуру народов Крайнего Севера. Мы очень рады, что именно этот добрый сериал с очень красивым визуальным миром представит «Союзмультфильм» на главном детском телеканале Китая.

Ещё Слащева отметила, что китайская анимация в последние годы переживает взлёт и раскрывает богатство культурных традиций страны.

Материалы по теме
Остросюжетная драма с Иваном Янковским: стоит ли смотреть «Аутсорс»?
Остросюжетная драма с Иваном Янковским: стоит ли смотреть «Аутсорс»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android