«Союзмультфильм» покажет в Китае мультсериал «Умка»

Газета «Известия» сообщила о том, что киностудия «Союзмультфильм» и China Media Group договорились о сотрудничестве в анимации. В рамках этого мультсериал «Умка» выйдет на крупнейшем детском телеканале Китая CCTV-14, а китайский проект Ice Hockey Together покажут на канале «Мультиландия» уже в этом году.

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рада, что китайские зрители увидят именно «Умку».

«Умка» — аутентичный российский мультсериал, раскрывающий традиции и культуру народов Крайнего Севера. Мы очень рады, что именно этот добрый сериал с очень красивым визуальным миром представит «Союзмультфильм» на главном детском телеканале Китая.

Ещё Слащева отметила, что китайская анимация в последние годы переживает взлёт и раскрывает богатство культурных традиций страны.