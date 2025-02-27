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Звезда «Люка Кейджа» Майк Колтер снимется в хорроре на основе реальных событий

Звезда «Люка Кейджа» Майк Колтер снимется в хорроре на основе реальных событий
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По данным издания Deadline, звезда серила «Люк Кейдж» Майк Колтер получил ведущую роль в фильме ужасов на основе реальных событий. Вместе с ним в проекте снялись Гэбриэл Юнион, Рауль Кастильо, Мэтт Фрюэр и Томас Леннон.

Сюжет ленты вдохновлён реальными событиями, связанными с группой девушек, которых в начале 1700-х годов отправили из Франции в Новый Орлеан в качестве невест для французских колонистов. После прибытия девушек уровень убийств в Новом Орлеане резко возрос, и ходили слухи, что из мужчин высасывали кровь, а этих самих девушек боялись и обвиняли в том, что они демоны или вампиры.

История фильма развернётся в наши дни, когда детектив Шей Уильямс и её напарник Гэлпин оказываются в ловушке в монастыре Урсулинок вместе с другими людьми.

Съёмки картины уже завершены. Дату её премьеры пока не называют. Режиссёром выступил Джастин Дж. Дайк.

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