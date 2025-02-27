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Масштабный фэнтезийный сериал «Этерна» стартует 5 июля

Масштабный фэнтезийный сериал «Этерна» стартует 5 июля
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«Кинопоиск» опубликовал свежий трейлер масштабного фэнтезийного сериала «Этерна» от режиссёра «Нулевого пациента». В ролике озвучили и дату старта шоу — оно начнёт выходить 5 июля.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Действие сериала происходит в одном из главных государств Кэртианы — Талиге, чей трон захватила династия Олларов. Законный наследник укрывается в городе-государстве Агарис, где правит глава местной церкви. Он мечтает однажды свергнуть Олларов и вернуть себе трон, принадлежащий ему по праву.

В сериале сыграли Иван Трушин, Юрий Чурсин, Антон Рогачёв, Павел Чинарёв, Алексей Лукин, Ксения Трейстер, Валентина Ляпина, Илья Виногорский, Евгений Зайфрид, Иван Добронравов, Виктор Добронравов, Виктор Вержбицкий и другие.

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