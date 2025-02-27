Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стали известны объём батареи и время работы iPhone 16E

Стали известны объём батареи и время работы iPhone 16E
Комментарии

Популярный блогер Дэйв Ли опубликовал новый ролик про iPhone 16E — новое поколение бюджетных смартфонов, которое раньше выходило под брендом SE. Автор сравнил батарею гаджета с прошлыми iPhone и подробно рассказал о ней в видео.

Видео доступно на YouTube-канале Dave2D. Права на видео принадлежат Dave2D.

Так, с помощью сторонних программ блогер выяснил объём аккумулятора iPhone 16E — 3961 мАч. После этого автор проверил длительность работы смартфона через Wi-Fi: новинка продержалась 12 часов 54 минуты, это третье место в общем топе смартфонов Apple. Блогер также похвалил скорость зарядки гаджета — за полчаса устройство зарядилось до 59%.

Время работы смартфонов iPhone — 16e на третьем месте

Время работы смартфонов iPhone — 16e на третьем месте

Фото: Dave2D

Продажи iPhone 16E стартуют 28 февраля во всём мире. До России смартфон доберётся уже весной.

Материалы по теме
Все главные особенности iPhone 16e
Все главные особенности iPhone 16e
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android