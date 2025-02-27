Стали известны объём батареи и время работы iPhone 16E

Популярный блогер Дэйв Ли опубликовал новый ролик про iPhone 16E — новое поколение бюджетных смартфонов, которое раньше выходило под брендом SE. Автор сравнил батарею гаджета с прошлыми iPhone и подробно рассказал о ней в видео.

Видео доступно на YouTube-канале Dave2D. Права на видео принадлежат Dave2D.

Так, с помощью сторонних программ блогер выяснил объём аккумулятора iPhone 16E — 3961 мАч . После этого автор проверил длительность работы смартфона через Wi-Fi: новинка продержалась 12 часов 54 минуты, это третье место в общем топе смартфонов Apple. Блогер также похвалил скорость зарядки гаджета — за полчаса устройство зарядилось до 59%.

Время работы смартфонов iPhone — 16e на третьем месте Фото: Dave2D

Продажи iPhone 16E стартуют 28 февраля во всём мире. До России смартфон доберётся уже весной.