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Умер культовый голливудский актёр Джин Хэкмен

Умер культовый голливудский актёр Джин Хэкмен
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Западные СМИ, включая Variety, сообщили о смерти актёра Джина Хэкмена. Мужчина ушёл из жизни в возрасте 95 лет. Тело актёра нашли в его доме вместе с телом жены Бетси Аракава — женщине было 63 года. По данным властей, признаков насильственной смерти нет.

Хэкмен описывается как один из самых популярных и успешных американских киноактёров второй половины XX века, чья карьера длилась более 40 лет. Двукратный лауреат премий «Оскар» и BAFTA, трёхкратный обладатель премии «Золотой глобус» и Национального совета кинокритиков США, призёр Берлинского кинофестиваля.

Джин снялся в большом количестве достойных картин. Некоторые из них: «Французский связной», «Непрощённый», «Быстрый и мёртвый», «Разговор», «Враг государства».

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