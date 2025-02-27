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В кинотеатрах России вышла драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым

В кинотеатрах России вышла драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым
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27 февраля в России состоялась премьера фильма «Кончится лето». Драму с Юрой Борисовым уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на YouTube-канале Вольга. Права на видео принадлежат «Вольге».

Сюжет ленты расскажет о парне по имени Кеша, который возвращается в родной посёлок после пребывания в тюрьме. Там он устраивается работать на золотодобывающую артель, откуда его вскоре увольняют. Чтобы отомстить тем, кто его кинул, Кеша крадёт золото и пускается в бега, взяв с собой младшего брата Тиму.

Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов («Анора») и Макар Хлебников («Дети перемен»). Режиссёрами выступили Максим Арбугаев («Выход») и Владимир Мункуев («Нуучча»).

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