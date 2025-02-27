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Стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом

Стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом
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Телеканал FX объявил о старте съёмок четвёртого сезона сериала «Медведь». Шоу с Джереми Алленом Уайтом будут снимать на протяжении ближайших месяцев, а выход продолжения состоится уже этим летом.

Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.

Премьера первого сезона шоу состоялась в июне 2022 года, второго — в июне 2023-го, а третий вышел в июне 2024-го. Сериал высоко оценили как зрители, так и критики: шоу стабильно получает «Эмми» за лучшие актёрские работы в комедийном шоу.

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