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В кинотеатрах России вышел боевик «Клинер» с Дэйзи Ридли в стиле «Крепкого орешка»

В кинотеатрах России вышел боевик «Клинер» с Дэйзи Ридли в стиле «Крепкого орешка»
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27 февраля в России состоялась премьера фильма «Клинер». Боевик с Дэйзи Ридли («Звёздные войны») уже можно посмотреть в кинотеатрах страны с привычным русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале RWV Film. Права на видео принадлежат Sky Cinema.

Сюжет ленты рассказывает, как радикальные экоактивисты берут 300 заложников на вечеринке в небоскрёбе, чтобы разоблачить коррумпированное руководство энергетической компании. Однако среди них оказывается безумный мужчина, готовый уничтожить всех ради анархии.

Вместе с Ридли в проекте сыграли Клайв Оуэн («Город грехов»), Таз Скайлар («Большой куш»), Рэй Фиарон («Макбет») и другие актёры. Режиссёром картины выступил Мартин Кэмпбелл («Иностранец»).

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