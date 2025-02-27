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Вышел трейлер романтической комедии «Пара на пару» с Ириной Горбачёвой — премьера 22 мая

Вышел трейлер романтической комедии «Пара на пару» с Ириной Горбачёвой — премьера 22 мая
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Кинокомпания «Каро Премьер» представила дебютный трейлер фильма «Пара на пару». Премьера романтической комедии состоится уже 22 мая в кинотеатрах России.

Видео доступно во VK-группе Кинокомпания «Карропрокат». Права на видео принадлежат «Карропрокату».

Сюжет будущей ленты расскажет историю Кости и Оли – преподавателей в вузе. На отдыхе в санатории Оля нашла себе более респектабельную пару – Сергея. Костя не находит ничего лучше, чем попытаться завести роман с его дочерью Соней, чтобы получить доступ к Сергею. Однажды герои вчетвером оказываются в одном доме и пытаются решить все свои сердечные вопросы.

Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Чеботарёв («Поехавшая»), Ирина Горбачёва («Дыхание»), Александр Робак («Географ глобус пропил») и Евгений Егоров («Мира»). Режиссёром выступил Владимир Котт («Культурная комедия»).

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