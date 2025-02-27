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Глава Warner Bros. остался очень недоволен провалом «Джокера 2» — СМИ

Глава Warner Bros. остался очень недоволен провалом «Джокера 2» — СМИ
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Осенью 2024 года состоялась премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжения знаменитой драмы с Хоакином Фениксом, собравшей в прокате более $ 1 млрд. Сиквел оказался полным провалом для студии Warner Bros. — лента собрала в прокате чуть больше $ 200 млн и получила низкие оценки от критиков и зрителей.

Издание Bloomberg поделилось информацией о реакции главы компании Дэвида Заслава на провал ленты. Сразу после очень низких стартовых сборов он провёл встречу с продюсерами Майклом де Лукой и Памелой Эбди. Сообщается, что топ-менеджер сделал выговор своим сотрудникам за произошедшее — именно они были ответственны за гигантский бюджет фильма в $ 200 млн.

Заслав также оказался не в восторге от затрат компании на грядущие релизы, включая фантастический боевик «Микки 17» с Робертом Паттинсоном. Ленте с производственным бюджетом в $ 100 млн предрекают стартовые сборы всего лишь в $ 20 млн в США — шансы на кассовый провал фильма очень высоки.

Аналитики предполагают, что в ближайшее время Warner Bros. уменьшит производственные бюджеты своих будущих фильмов и будет тщательнее подходить к созданию продолжений. В WB не комментировали информацию Bloomberg.

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