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Sony Pictures требует от кинотеатров России почти 1 млрд рублей

Sony Pictures требует от кинотеатров России почти 1 млрд рублей
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Как сообщают журналисты издания РБК, ушедший из России представитель Sony Pictures потребовал от отечественных киносетей 980 млн рублей. Среди ответчиков перечислены все ведущие российские киносети.

Отмечается, что претензии бывшего представительства компании под названием «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» связаны с долгами за показы фильмов киностудии. Сами договоры были заключены до 2022 года, поэтому суд может принять сторону Sony Pictures, однако исполнить решение будет сложно из-за санкций.

Дело в том, что на фоне отсутствия западных фильмов киносети сильно продлевали их показ. Если обычный срок проката составляет три-шесть недель, то «Человек-паук: Нет пути домой» и «Анчартед: На картах не значится» показывали в стране почти четыре месяца.

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