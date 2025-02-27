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Мама Свинка из «Свинки Пеппы» ждёт третьего ребёнка

Мама Свинка из «Свинки Пеппы» ждёт третьего ребёнка
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Мама Свинка из мультсериала «Свинка Пеппа» ждёт третьего ребёнка. Об этом стало известно из нового выпуска утреннего шоу Good Morning Britain. Также авторы показали кадр, как героиня с увеличенным животом держит в руке фото УЗИ.

Что ж, я рада сообщить, что наша семья станет ещё больше, потому что… У нас будет ещё один ребёнок!

Данному событию авторы мультсериала посвятят отдельный спецэпизод. Премьера серии состоится 30 марта — в британский День матери. Пол и имя будущего члена семьи пока не раскрываются.

Напомним, впервые мультсериал «Свинка Пеппа» был показан 31 мая 2004 года на телеканале Nick Jr. Шоу транслировалось по телевидению более чем в 180 странах и было переведено на 40 языков.

Мама Свинка с УЗИ

Фото: Hasbro Entertainment

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