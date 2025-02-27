Фильм «Властелин колец: Охота на Голлума» отложили до декабря 2027 года

Режиссёр фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» Энди Сёркис выступил на мероприятии Fan Expo Vancouver 2025. В ходе него постановщик заявил, что лента откладывается до декабря 2027 года. Изначально премьера картины ожидалась в декабре 2026-го.

Также Сёркис рассказал, что работа над сценарием только стартовала, а съёмки должны начаться только в следующем году. Напомним, до этого стало известно, что авторы не собираются разделять ленту на две части.

Будущий фильм расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах. По книгам Толкина, Гэндальф отправлял на поиски Голлума именно Арагорна. Продюсером выступит Питер Джексон, который будет вовлечён во все стадии работы над картиной.