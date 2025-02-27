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Патрик Уилсон готов вернуться к роли Орма в новом «Аквамене»

Патрик Уилсон готов вернуться к роли Орма в новом «Аквамене»
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Патрик Уилсон принял участие в новом выпуске подкаста Just for Variety. В ходе разговора зашла речь о серии фильмов «Аквамен» от DC, в которой актёр исполнил роль Орма.

По словам Уилсона, персонаж уже получил своё развитие, поэтому гармонично вплести его в новую историю будет сложно. Несмотря на это, актёр готов вернуться к роли Орма.

Вернуться к нему? А кто будет режиссёром? Какая будет история? Он такой странный персонаж. Я не знаю, как его можно будет грамотно вплести в новый сюжет. Для меня это так странно… Я бы определённо сыграл Орма снова.

Напомним, при разгромных отзывах критиков «Аквамен 2» всё равно стал самым кассовым фильмом DC со времён оригинального «Аквамена» 2018 года. За время проката сборы кинокомикса с Джейсоном Момоа составили $ 433 млн при бюджете в $ 200 млн.

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