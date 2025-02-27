Вышел новый трейлер комедийного хоррора «Смерть единорога» с Дженной Ортегой

Кинокомпания A24 опубликовала новый трейлер комедийного хоррора «Смерть единорога» с Дженной Ортегой. В ролике показали ряд новых кадров и встречу с пугающим сказочным животным.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Картина расскажет об отце, который отправляется с дочерью на выходные к своему начальнику, однако по пути они случайно сбивают единорога. Ситуация сильно осложняется, когда босс начинает видеть в мифическом существе личную выгоду.

Также в актёрский состав вошли Уилл Поултер («Мы — Миллеры»), Пол Радд («Человек-муравей»), Теа Леони («Плохие парни») и другие. Кресло режиссёра занял Алекс Шарфман.

Премьера ленты «Смерть единорога» в кинотеатрах России состоится 3 апреля.