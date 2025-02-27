Sony снизила цену шлема PS VR2 сразу на треть

Компания Sony объявила о снижении цены шлема PS VR2. Уже в марте рекомендованная стоимость устройства опустится с $ 550 до $ 400. Ко всему прочему, это касается и комплекта с игрой Horizon Call of the Mountain, который продаётся по цене в $ 600.

Как изменится стоимость PS VR2 в разных странах

США — $ 400

— $ 400 Европа — € 450

— € 450 Великобритания — £ 400

— £ 400 Япония — 67 тыс. иен

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Продажи PS VR2 во всём мире стартовали 22 февраля 2023 года. До России устройство добралось через месяц. Получается, что снижение рекомендованной розничной цены состоялось спустя два года после релиза гарнитуры.