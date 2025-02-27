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Sony снизила цену шлема PS VR2 сразу на треть

Sony снизила цену шлема PS VR2 сразу на треть
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Компания Sony объявила о снижении цены шлема PS VR2. Уже в марте рекомендованная стоимость устройства опустится с $ 550 до $ 400. Ко всему прочему, это касается и комплекта с игрой Horizon Call of the Mountain, который продаётся по цене в $ 600.

Как изменится стоимость PS VR2 в разных странах

  • США — $ 400
  • Европа — € 450
  • Великобритания — £ 400
  • Япония — 67 тыс. иен

Больше подробностей можно узнать по ссылке.

Продажи PS VR2 во всём мире стартовали 22 февраля 2023 года. До России устройство добралось через месяц. Получается, что снижение рекомендованной розничной цены состоялось спустя два года после релиза гарнитуры.

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