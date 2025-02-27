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Вышел новый трейлер фильма «Роднина» о великой фигуристке — премьера 6 марта

Вышел новый трейлер фильма «Роднина» о великой фигуристке — премьера 6 марта
Аудио-версия:
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Кинокомпания Central Partnership представила новый трейлер фильма «Роднина» о великой фигуристке Ирине Родниной. В ролике показали центральных героев истории и ряд свежих кадров.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Согласно синопсису, впервые встав на лёд, маленькая Ира понимает, что нашла своё призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идёт к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжёлую болезнь, измену партнёра, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и благодаря невероятной силе духа и жажде победы бросает вызов всему миру – возвращается на лёд, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 6 марта.

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