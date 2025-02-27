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Вышел первый тизер мультфильма «Шрек 5» с Зендеей

Вышел первый тизер мультфильма «Шрек 5» с Зендеей
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Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый тизер мультфильма «Шрек 5». В ролике представили знакомых героев, а также дочь Фионы и Шрека — в предыдущих мультфильмах тройняшек (девочку и двух мальчиков) показывали лишь мельком.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат DreamWorks Animation.

К главным ролям в будущем «Шреке» вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Дочку главных героев озвучит Зендея. Сюжет ленты держится в тайне, однако он наверняка продолжит историю «Шрека навсегда» и «Кота в сапогах 2» — спин-оффа серии про знаменитого героя.

«Шрек 5» должен выйти в кинотеатрах 23 декабря 2026 года.

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