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Джон Стюарт и Хэл Джордан — на первом кадре сериала о Зелёных фонарях от DC

Джон Стюарт и Хэл Джордан — на первом кадре сериала о Зелёных фонарях от DC
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Стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый кадр сериала «Фонари» по вселенной DC. На них оказались изображены центральные герои предстоящего шоу — Джон Стюарт и Хэл Джордан. Съёмки проекта стартовали в конце января.

«Фонари» — будущий супергеройский сериал, который расскажет о двух фонарях, расследующих некое убийство в США. Производством занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Деймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»).

Сроки и дата премьеры «Фонарей» пока не раскрываются. Ожидается, что выход шоу состоится не раньше 2026 года.

Джон Стюарт и Хэл Джордан

Фото: HBO

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