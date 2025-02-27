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Вышел трейлер аниме «Лазарь» от автора «Ковбоя Бибопа» — премьера 6 апреля

Вышел трейлер аниме «Лазарь» от автора «Ковбоя Бибопа» — премьера 6 апреля
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Телеканал Adult Swim представил дебютный трейлер мультсериала Lazarus («Лазарь»). Премьера нового проекта от создателя «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ и режиссёра «Джона Уика» Чада Стахелски состоится 6 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

События грядущего аниме развернутся в 2052 году и расскажут о группе из пяти агентов, которые пытаются отыскать доктора Скиннера — нобелевского лауреата, создавшего лекарство от всех болезней, но приводящее к смерти пациентов через три года после приёма микстуры.

Производством «Лазаря» занимается студия MAPPA — авторы «Человека-бензопилы», второго сезона «Саги о Винланде» и последних сезонов «Атаки титанов».

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