Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S25. Групповой этап. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ремейк «Звёздного десанта» запущен в работу — СМИ

Ремейк «Звёздного десанта» запущен в работу — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщают журналисты издания ScreenGeek, компания Sony запустила в работу ремейк «Звёздного десанта». Подробности сюжета и другие детали проекта пока не раскрываются. Официального подтверждения данной информации пока также не было.

«Звёздный десант» — фантастический фильм режиссёра Пола Верховена. Боевик 1997 года был снят по мотивам одноимённого романа Роберта Хайнлайна. Бюджет ленты составил $ 105 млн, а за время проката она заработала во всём мире $ 121 млн.

События картины происходят в конце XXIII века. Согласно синопсису, полчища гигантских разумных жуков с далёкой системы планет Клендату угрожают всему человечеству. На Земле царит милитаризм, а служба в армии гарантирует гражданство. Кармен отправляется в лётное училище, однако её парень Джонни не может похвастаться хорошими знаниями математики, поэтому записывается в военную пехоту, а их друг Карл идёт в разведку.

Материалы по теме
Милош Бикович спасает Китай. Обзор блокбастера «Красный шёлк»
Милош Бикович спасает Китай. Обзор блокбастера «Красный шёлк»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android