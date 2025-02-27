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Джейсон Стэйтем снова сыграет Адама Клэя в «Пчеловоде 2»

Джейсон Стэйтем снова сыграет Адама Клэя в «Пчеловоде 2»
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Как сообщают журналисты издания Variety, Джейсон Стэйтем снова сыграет Адама Клэя в продолжении боевика «Пчеловод». Съёмки сиквела стартуют уже осенью. Подробности сюжета и другие детали пока не раскрываются.

Режиссёром «Пчеловода 2» выступит Тимо Тьяджанто, который снял «Никто 2» с Бобом Оденкёрком в главной роли. Сроки и дата премьеры продолжения неизвестны.

Оригинальная лента заработала в прокате чуть больше $ 150 млн, окупив свой небольшой бюджет в размере $ 40 млн. Картина уверенно заняла первую строчку в списке самых популярных фильмов на пиратских сервисах России в первом полугодии 2024 года, обойдя «Дюну 2» и другие мировые хиты.

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