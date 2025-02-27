Team Spirit, Tundra, Chimera и PARIVISION прошли в плей-офф DreamLeague S25 по «Доте»

Определились все участники финальной стадии престижного чемпионата DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Досрочно определились все участники плей-офф DL S25. Так, в решающем этапе три из четырёх команд представляют Восточную Европу: Team Spirit, Chimera Esports и PARIVISION. Нашему региону будет противостоять западноевропейская Tundra Esports, которая стала чемпионом последних двух топ-турниров по «Доте».

Вне зависимости от результата финального матча второй групповой стадии соревнование покинут такие коллективы, как HEROIC, Team Liquid и Team Falcons, а также российская BetBoom Team.

Топ-турнир DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают $ 1 млн призовых и 20 440 EPT-очков.