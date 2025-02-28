Вышел финальный трейлер фильма «Minecraft в кино» — премьера 4 апреля

Кинокомпания Warner Bros. представила финальный трейлер фильма Minecraft в кино с Джейсоном Момоа. Премьера экранизации кубического мира состоится уже 4 апреля в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

События «Майнкрафта» развернутся в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Главные роли в фильме сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейсон Момоа («Форсаж»). Режиссёром экранизации культовой игры выступил Джаред Хесс («Последний человек на Земле»).