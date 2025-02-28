Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел финальный трейлер фильма «Minecraft в кино» — премьера 4 апреля

Вышел финальный трейлер фильма «Minecraft в кино» — премьера 4 апреля
Комментарии

Кинокомпания Warner Bros. представила финальный трейлер фильма Minecraft в кино с Джейсоном Момоа. Премьера экранизации кубического мира состоится уже 4 апреля в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

События «Майнкрафта» развернутся в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Главные роли в фильме сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейсон Момоа («Форсаж»). Режиссёром экранизации культовой игры выступил Джаред Хесс («Последний человек на Земле»).

Материалы по теме
Ультражестокий хоррор по рассказу Стивена Кинга. Обзор фильма «Обезьяна»
Ультражестокий хоррор по рассказу Стивена Кинга. Обзор фильма «Обезьяна»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android