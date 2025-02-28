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Гонка Forza Horizon 5 выйдет на PlayStation 5 уже 29 апреля

Гонка Forza Horizon 5 выйдет на PlayStation 5 уже 29 апреля
Аудио-версия:
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Студия Playground Games представила трейлер гонки Forza Horizon 5 для PlayStation. Игра поступит в продажу на консоли от Sony уже 29 апреля, а владельцы премиального издания смогут начать играть 25-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Microsoft.

Версия гонки для PS5 будет поддерживать кроссплей — покупатели смогут играть с владельцами тайтла на ПК и Xbox Series без ограничений. Геймеров на PlayStation 5 также ждут все вышедшие ранее дополнения: Hot Wheels, Rally Adventure и наборы с автомобилями, а владельцы PS5 Pro получат улучшенную версию проекта с повышенным разрешением и трассировкой лучей.

Релиз Forza Horizon 5 на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass состоялся в ноябре 2021 года. За это время гонка привлекла более 30 млн человек — это одна из самых успешных игр в истории Microsoft.

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