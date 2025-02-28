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В Steam стартовала предзагрузка некстген-версии GTA 5

В Steam стартовала предзагрузка некстген-версии GTA 5
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28 февраля студия Rockstar Games запустила предзагрузку Grand Theft Auto 5 Enhanced — некстген-версии GTA 5 на ПК, которая раньше была доступна только на консолях PS5 и Xbox Series. Проект уже могут скачать все владельцы Steam-версии игры, размер клиента составляет 89 ГБ.

В некстген-версии GTA 5 добавят трассировку лучей, ускоренные загрузки и ранее эксклюзивный для консолей контент из GTA Online, включая животных. Кроме того, игра получит поддержку апскейлеров FSR 3 и DLSS 3, а также геймпада DualSense и технологии Dolby Atmos. Все актуальные моды для экшена будут работать и в новой версии.

Релиз улучшенной версии GTA 5 состоится уже 4 марта — спустя почти 10 лет после выхода ПК-версии проекта.

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