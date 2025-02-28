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Звезда «Очень странных дел» Джейми Кэмпбелл Бауэр сыграет в третьем сезоне «Колец власти»

Звезда «Очень странных дел» Джейми Кэмпбелл Бауэр сыграет в третьем сезоне «Колец власти»
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По информации издания Deadline, в третьем сезоне сериала «Властелин Колец: Кольца власти» снимется Джейми Кэмпбелл Бауэр, сыгравший Векну в четвёртом сезоне «Очень странных дел».

Как обычно, подробности о роли держатся в секрете, но, по данным источников Deadline, Бауэр играет персонажа, описанного как красивый высокородный рыцарь (кодовое имя Арлен). Также сообщается, что герой Бауэра выступит любовным интересом Галадриэль и в конечном итоге станет её мужем Келеборном.

Съемки нового сезона «Колец власти» стартуют весной. Даты премьеры у сезона ещё нет. Пока что шоу получило два полных сезона.

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