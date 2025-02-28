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Остин Батлер и Сирша Ронан сыграют в новом фильме режиссёра «Стальной хватки»

Остин Батлер и Сирша Ронан сыграют в новом фильме режиссёра «Стальной хватки»
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Издание Deadline сообщило, что Остин Батлер и Сирша Ронан получили главные роли в новом фильме кинокомпании A24. Лента будет основана на книге «Глубокие порезы» Холли Брикли.

Действие романа «Глубокие порезы» происходит в 2000-х годах. Это история любви двух одержимых музыкой людей, которые на протяжении десятилетия, ставшего определяющим для эпохи, сталкиваются с непростыми реалиями амбиций, принадлежности и взросления.

Режиссером и сценаристом фильма выступит Шон Дуркин, ранее снявший «Стальную схватку» с Заком Эфроном. Картина получила хорошие оценки критиков и стала одним из самых успешных фильмов A24 в 2023 году.

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